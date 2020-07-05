Отказавшиеся встать на колено пилоты «Формулы 1» объяснили свою позицию

Пятеро из 20 пилотов чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии отказались встать на колено перед стартом в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

«Я очень привержен равенству и борьбе с расизмом. Но я считаю, что каждый имеет право выражать себя в любое время и так, как им удобно. Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик», — так, объяснил свою позицию пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Twitter @Max33Verstappen

Аналогичной позиции придерживается пилот «Скудерии Феррари» Шарль Леклер. В своем твите он подчеркнул, что важнее «формальных жестов» собственное поведение и отношение к этому вопросу в повседневной жизни.

«Я не встану на колено, но это не означает, что я меньше привержен борьбе с расизмом, чем другие», — заявил Леклер.

Twitter @Charles_Leclerc

Известно, что отказ пяти пилотов был связан только с определенным жестом. Все 20 пилотов «королевских автогонок» проведут гонку в футболках с надписью «End racism».