Отказавшиеся встать на колено пилоты «Формулы 1» объяснили свою позицию
Из 20 пилотов «королевской гонки» в рамках Гран-при в Австрии отказались от символичного жеста пятеро.
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Фото, видео: Mark Thompson/Pool via REUTERS
Пятеро из 20 пилотов чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии отказались встать на колено перед стартом в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
«Я очень привержен равенству и борьбе с расизмом. Но я считаю, что каждый имеет право выражать себя в любое время и так, как им удобно. Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик», — так, объяснил свою позицию пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Аналогичной позиции придерживается пилот «Скудерии Феррари» Шарль Леклер. В своем твите он подчеркнул, что важнее «формальных жестов» собственное поведение и отношение к этому вопросу в повседневной жизни.
«Я не встану на колено, но это не означает, что я меньше привержен борьбе с расизмом, чем другие», — заявил Леклер.
Известно, что отказ пяти пилотов был связан только с определенным жестом. Все 20 пилотов «королевских автогонок» проведут гонку в футболках с надписью «End racism».
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