Муцениеце раскрыла личность своего нового ухажера после расставания с Прилучным

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Алина Потёмкина
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Поклонники оценили чувство юмора актрисы.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце раскрыла, кто стал ее новым воздыхателем после развода с Павлом Прилучным. Накануне актриса заинтриговала поклонников в Instagram фото, на котором обнимает некого мужчину, стоящего к камере спиной. Сегодня артистка сделала «разоблачение», которое насмешило ее фанатов.

«Чтобы увидеть некоторые вещи, сначала в них нужно поверить», — написала актриса.

К посту она прикрепила ролик, в котором видно, что позирует для кадра она с манекеном. В какой-то момент девушка решает взять своего «кавалера» за руку, и пластмассовая конечность остается в нее в руке. Агата беззвучно смеется.

Instagram @agataagata

Фанаты артистки оценили шутку и посмеялись над тем, как СМИ раздули новость о том, что Муцениеце якобы нашла замену Прилучному.

«Приколистка ты, Агата!»

«А то бедные все беспокоились, что за мужик»

«Куда ж вы мужчину так неосторожно тащите! И так их мало»

«Остроумно!»

«Это я веду своего мужа к теще в гости», — оттачивали чувство юмора вслед за актрисой поклонники.

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после девяти лет брака стал шоком для фанатов пары. Однако если актрисе во многом сочувствуют, то артист подвергся критике со стороны аудитории. Особенно, когда его заметили в компании звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. Возможно, в пику бывшему супругу Агата и решила устроить фотосессию с «новым мужчиной». Как писал 5-tv.ru, актриса сделала намек подписчикам с помощью цветка ромашки.

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