Агата Муцениеце намекнула на новые отношения
Актриса сделала намек подписчикам с помощью цветка ромашки.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян; Instagram @agataagata
Агата Муцениеце, которая официально развелась с Павлом Прилучным, сделала неоднозначный намек в своем Instagram. Актриса выложила в историю видео с цветком ромашки и сделала подпись: «Любит не любит?». Возможно, она просто решила подразнить бывшего мужа на фоне слухов о его романе с Мирославой Карпович.
В июне в сети появились снимки актеров во время совместного шопинга. После этого звезду телесериала «Папины дочки» начали травить в социальных сетях, обвиняя ее в развале семьи Павла и Агата, также желая все возможные гадости. Но актриса ответила, что достаточно мудра и опытна, чтобы не обращать внимание на попытки фанаток Муцениеце как-то задеть ее. Однако комментировать слухи о романе с Прилучным она отказалась. Мирослава Карпович уже давно заняла позицию молчания по поводу своей личной жизни.
Известно, что Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе играют в спектакле «Косметика врага». Также в нем играла и Агата Муцениеце. Возможно, именно совместная работа сблизила Мирославу и Павла.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце уехала «учиться мудрости» в санаторий.
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