Тусовщики «зажгли» на вечеринке в Алтайском крае, организаторов ищет полиция

Массовые мероприятия в стране по-прежнему запрещены, ночные клубы закрыты, но это не остановило жителей Алтайского края.

Две тысячи человек устроили дискотеку под открытым небом — в районе озера Ая. Судя по кадрам, которые попали в интернет, участники вечеринки были без масок и безопасную дистанцию не соблюдали. Полиция начала проверку.

Предстоит установить организаторов мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «барной» улице Рубинштейна рестораны закрыли в знак протеста.