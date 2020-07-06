Тусовщики «зажгли» на вечеринке в Алтайском крае, организаторов ищет полиция

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Участники массового мероприятия были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

Массовые мероприятия в стране по-прежнему запрещены, ночные клубы закрыты, но это не остановило жителей Алтайского края.

Две тысячи человек устроили дискотеку под открытым небом — в районе озера Ая. Судя по кадрам, которые попали в интернет, участники вечеринки были без масок и безопасную дистанцию не соблюдали. Полиция начала проверку.

Предстоит установить организаторов мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «барной» улице Рубинштейна рестораны закрыли в знак протеста.

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