Тусовщики «зажгли» на вечеринке в Алтайском крае, организаторов ищет полиция
Участники массового мероприятия были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru
Массовые мероприятия в стране по-прежнему запрещены, ночные клубы закрыты, но это не остановило жителей Алтайского края.
Две тысячи человек устроили дискотеку под открытым небом — в районе озера Ая. Судя по кадрам, которые попали в интернет, участники вечеринки были без масок и безопасную дистанцию не соблюдали. Полиция начала проверку.
Предстоит установить организаторов мероприятия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «барной» улице Рубинштейна рестораны закрыли в знак протеста.
Читайте также
83%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?