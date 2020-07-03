По-хорошему не захотели: на «барной» улице Рубинштейна рестораны закроются в знак протеста

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Виктория Андреева
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Владельцы заведений объявили бойкот «маргинальной молодежи» на фоне ситуации с COVID-19.

Фото, видео: Instagram @dddjem, @areshetnikova, 5-tv.ru

Более половины ресторанов на «барной» улице Рубенштейна в центре Петербурга закроются вечером в пятницу, 3 июля, в знак солидарности с властями города, предупреждающих об опасности COVID-19.

В комментарии 5-tv.ru владелица одного из баров Анастасия Решетникова рассказала подробности внеплановой акции.

«Мы со всеми добропорядочными рестораторами объединились и сегодня мы закрываемся в 23.00 для того, чтобы не собиралась ненужная целевая аудитория на улице Рубинштейна. Санкт-Петербург — это главная гастрономическая и барная столица. Мы оберегаем наших гостей, как зеницу ока, и не хотим, чтобы улица превращалась в маргинальную улицу. Поэтому решили объединиться и сделать это в пятницу — самый популярный день», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Утоняется, что в спонтанной акции протеста примет участие более половины всех ресторанов и баров, расположенных вдоль «тусовочной» улицы.

ВКонтакте @clubrubinshteina

Как известно, конфликт любителей массовых гуляний и жителей домов на улице Рубинштейна длиться вот уже несколько недель. Так, 20 июня, уставшие от самоизоляции петербуржцы устроили безумные пляски с громкой музыкой, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Вся улица гудит. Машины специально рядом с барами включают музыку очень-очень громко. Посетители баров танцуют, им весело. На Рубинштейна живут пожилые люди, больные люди, маленькие дети. Шум и ор сумасшедший по всей улице!» — возмущались жители окрестных домов.

К сожалению, справиться с хулиганами не получилось даже у правоохранителей: с каждым днем тусовщиков становится все больше и больше. В надежде усмирить «маргинальную молодежь» большинство рестораторов и решились на отчаянный шаг, не боясь потерять при этом львиную долю собственного заработка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители «барной» улицы Рубинштейна пожаловались на бездействие полиции в прокуратуру.

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