Егора Крида заподозрили в романе с блогером

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Валентин Черников
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Артист сам дал поклонникам повод для слухов о своих новых отношениях.

Егора Крида заподозрили в романе с блогером

Фото: Instagram @egorkreed

Очередной стрим Егора Крида дал поклонникам повод для слухов о его новом романе. Артист появился в прямом эфире Instagram с популярным в сети блогером Алиной Мирзоевой, известной как Амина Tenderlybae. Фишка девушки в том, что она всегда скрывает лицо — чаще под черной маской. В совместном видео один из главных холостяков отечественной эстрады попросил ее снять повязку. После этого пара оказалась за кадром. И, судя по звукам, они целовались.

Фанаты сделали нарезку этого последнего эфира и распространили в сети. Как уточняет портал Starhit.ru, Алина и Егор пока не прокомментировали видео, но это не первый случай, когда певца подозревают в отношениях с известной стримершей.

 
 
 
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Когда вы еще увидите такого Егора?)) Музыка by @kalinkin_stas ❤ • • #егоркрид #мненравится #потрачу #зажигалки #малотакмало #ek #ekteam #egorkreed #немогу #чтоскажетмама #кридоманы #чтоонизнают #этомое #холостяк #алло #необманывай #стой #вневремени #берегу #тишина #засыпаймалыш #самаясамая #еслитыменянелюбишь #слеза #времянепришло #грехи #неидеалыймужчина #сердцеедка #ГрустнаяПесня

Публикация от  faith — вера👉❤👈 (@ek.x.faith)

Егор давно привык к вопросам о личной жизни. В особенности после романа с певицей Нюшей. В момент отношений с ней молодой человек начинал путь к успеху. Из чувства неуверенности он ревновал возлюбленную и устраивал ссоры. В результате исполнители рассталась. После этого Егор несколько лет не мог общаться с Нюшей. Лишь недавно артисты наладили отношения и отважились на совместный проект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип.

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