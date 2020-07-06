Егора Крида заподозрили в романе с блогером

Очередной стрим Егора Крида дал поклонникам повод для слухов о его новом романе. Артист появился в прямом эфире Instagram с популярным в сети блогером Алиной Мирзоевой, известной как Амина Tenderlybae. Фишка девушки в том, что она всегда скрывает лицо — чаще под черной маской. В совместном видео один из главных холостяков отечественной эстрады попросил ее снять повязку. После этого пара оказалась за кадром. И, судя по звукам, они целовались.

Фанаты сделали нарезку этого последнего эфира и распространили в сети. Как уточняет портал Starhit.ru, Алина и Егор пока не прокомментировали видео, но это не первый случай, когда певца подозревают в отношениях с известной стримершей.

Егор давно привык к вопросам о личной жизни. В особенности после романа с певицей Нюшей. В момент отношений с ней молодой человек начинал путь к успеху. Из чувства неуверенности он ревновал возлюбленную и устраивал ссоры. В результате исполнители рассталась. После этого Егор несколько лет не мог общаться с Нюшей. Лишь недавно артисты наладили отношения и отважились на совместный проект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип.