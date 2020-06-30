«Как ваш муж выдерживает?»: Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип

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Ирина Дряхлова
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Экс-возлюбленные опубликовали клип на песню Mr. & Mrs. Smith.

«Как ваш муж выдерживает?»: Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип

Фото: Instagram @maneuver.gr

В конце апреля 2020-го состоялся релиз песни Mr. & Mrs. Smith экс-пары Егора Крида и певицы Нюши. Исполнители пообещали поклонникам выпустить клип после окончания ограничительных мер. Исполнители вдохновились реалиями пандемии коронавируса в социальных сетях и выпустили клип, состоящий из различных Instagram-сторис.

За сутки клип Егора Крида и Нюши посмотрело более 370 тысяч пользователей на YouTube. Видео вошло в топ-трендов сайта и заняло пятое место. Поклонники музыкантов также оценили клип в комментариях под роликом.

«Нюша с Егоркой здесь такие милахи!» — написала девушка.

«Сердце кровью обливается видя их вместе, но больше они не вместе» — предался кто-то ностальгии о паре.

«Интересно, как ваш муж выдерживает как минимум эти комментарии» — побеспокоилась поклонница за мужа певицы Игоря.

Напомним, что звездная пара начала отношения в 2014-м, а распалась в 2016-м. В 2017-м Нюша вышла замуж за Игоря Сивова, а уже в 2018-м родила дочку, которую назвали Симба. Исполнителей сравнивали с Джастином Бибером и Селеной Гомез.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Нюша нежно поздравила Егора Крида с 26-летием.

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