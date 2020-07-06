«С днем Рождения, папуль!» — Инна Маликова трогательно поздравила отца

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Алиса Старжевская
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Создателю ВИА «Самоцветы» Юрию Маликову исполнилось 77 лет.

Фото, видео: Instagram @innamalikova

Руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов празднует день рождения. Ему исполнилось 77 лет. Дочь музыканта Инна Маликова на своей странице в Instagram опубликовала поздравление и архивное фото с отцом.

«С днем Рождения, папуль! Здоровья — главное, а остальное приложится. Ты знаешь, как я тебя люблю», — написала Инна Маликова.

Instagram @innamalikova

Также Инна Маликова сообщила, что ее отец завел канал в YouTube, и лучшим подарком на день рождения будут добрые слова и комментарии. На канал Юрия Маликова пока подписано меньше ста человек. Музыкант выставляет там архивные видео своих выступлений.

«С днем рождения Вашего талантливого и всеми уважаемого папу! Здоровья и любви ему, вечной молодости души»

«С днем рождения папочки! Здоровья и долгих лет!»

«Мои поздравления! Крепкого здоровья имениннику», — присоединились к поздравлениям поклонники звездного семейства.

Юрий Маликов — бессменный руководитель ВИА «Самоцветы». В 2006-м к 35-летнему юбилею группы, он вместе с дочерью Инной создал проект «Новые Самоцветы». Коллективом руководит Инна Маликова.

Ранее 5-tv.ru публиковал семейный кадр Маликовых.

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