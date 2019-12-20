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Три поколения: Стеша Маликова поделилась трогательным семейным снимком

, 6:04 | Мия Субботина Фото 25

В кадре вместе со Стешей позируют ее дед, отец и младший брат. Все они собрались на одном из российских телеканалов в честь юбилея Дмитрия Маликова.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась совместным семейным снимком. Кадр наследница громкой фамилии опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Стеша позирует с дедом, отцом и братом. 19-летняя девушка одета в голубое платье в горошек. Сам Дмитрий вместе с отцом Юрием предпочли темные костюмы. Кстати, в элегантный образ нарядили и младшего брата Стеши — Марка. Малыш одет в белую рубашку с бабочкой, брюки и лакированные ботинки.

«@dmitriy_malikov 50 лет! Сняли праздничный выпуск программы #ПриветАндрей с лучшим ведущим @malakhov007. Спасибо!» — подписала пост Стефания.

Instagram @steshamalikova

Поклонники сильно обрадовались анонсу предстоящей передачи про любимого артиста и написали комплименты в комментариях.

«Какие вы классные, просто светитесь от доброты»;

«Спасибо большое за анонс! Будем ждать эфира! Какое чудесное фото, Стеша!»;

«Такие все красивые!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стеша Маликова перевоплотилась в красотку из 90-х.

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