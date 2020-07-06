Число жертв мощного урагана увеличилось в Красноярском крае — видео
В больнице скончался еще один пострадавший.
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Фото, видео: ВКонтакте @kraschp; 5-tv.ru
В Красноярском крае увеличилось число жертв мощного урагана. В больнице скончался еще один пострадавший.
Напомним, непогода застала туристов в палаточном лагере ночью, когда все спали. Штормовой ветер ломал вековые сосны буквально как спички. Одно из деревьев рухнуло на палатку, в которой находились мать с ребенком. Женщина скончалась на месте, девочке удалось спастись. Среди пострадавших пять человек.
Следователи возбудили уголовное дело. Обвинение может быть предъявлено руководству базы отдыха за ненадлежащее оказание услуг.
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