В Красноярском крае увеличилось число жертв мощного урагана. В больнице скончался еще один пострадавший.

Напомним, непогода застала туристов в палаточном лагере ночью, когда все спали. Штормовой ветер ломал вековые сосны буквально как спички. Одно из деревьев рухнуло на палатку, в которой находились мать с ребенком. Женщина скончалась на месте, девочке удалось спастись. Среди пострадавших пять человек.

Следователи возбудили уголовное дело. Обвинение может быть предъявлено руководству базы отдыха за ненадлежащее оказание услуг.