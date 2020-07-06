«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком

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Алина Потёмкина
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Ведущий на своей странице в Instаgrаm опубликовал фотографию с ближайшим родственником.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников, заинтриговавший недавно поклонников сообщением о том, что ждет кого-то у стен роддома, продолжил тему с малышами. 

«Мы с крестником Сережей», — подписал телеведущий кадр, опубликованный на его странице в Instagram.

Instagram @b.korchevnikov

Поклонники принялись расхваливать мальчугана, а некоторые намекали ведущему, что ему бы не мешало подумать и о создании собственной семьи.

«Какой сладкий»

«Очень серьезный»

«Суровый пацан»

«Вам идет малыш на руках»

«Борис, вы так хорошо смотритесь с детьми», — писали фолловеры.

О личной жизни знаменитого ведущего почти ничего не известно. Сам он тщательно скрывает подробности. Поэтому любая деталь или намек на эту тему вызывает повышенный интерес его фанатов. Ранее, как писал 5-tv.ru, Борис Корчевников заинтриговал публику снимком на фоне таблички «Выписная». Почитатели таланта ведущего решили, что он ждет кого-то из роддома.

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«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком

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