«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком
Ведущий на своей странице в Instаgrаm опубликовал фотографию с ближайшим родственником.
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Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников, заинтриговавший недавно поклонников сообщением о том, что ждет кого-то у стен роддома, продолжил тему с малышами.
«Мы с крестником Сережей», — подписал телеведущий кадр, опубликованный на его странице в Instagram.
Поклонники принялись расхваливать мальчугана, а некоторые намекали ведущему, что ему бы не мешало подумать и о создании собственной семьи.
«Какой сладкий»
«Очень серьезный»
«Суровый пацан»
«Вам идет малыш на руках»
«Борис, вы так хорошо смотритесь с детьми», — писали фолловеры.
О личной жизни знаменитого ведущего почти ничего не известно. Сам он тщательно скрывает подробности. Поэтому любая деталь или намек на эту тему вызывает повышенный интерес его фанатов. Ранее, как писал 5-tv.ru, Борис Корчевников заинтриговал публику снимком на фоне таблички «Выписная». Почитатели таланта ведущего решили, что он ждет кого-то из роддома.
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