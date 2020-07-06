«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома

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Валентин Черников
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Поклонники уверены: телеведущий сделал селфи на выписке из родильного отделения.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Личная жизнь 37-летнего Бориса Корчевникова — тайна, в которую он не посвящает поклонников. Поэтому любая подробность или намек на эту тему вызывает их повышенный интерес. Иногда телеведущий сам дает повод для разговоров и не всегда правдоподобных слухов. Так вышло на этот раз: мужчина разместил в Instagram селфи у таблички «Выписная». Фанаты решили, что он сфотографировался не абы где, а на выходе из роддома.

Instagram @b.korchevnikov

Известно, что Корчевников боролся с онкологическим заболеванием. Пять лет назад ему удалили доброкачественное образование, задев при этом слуховой нерв. Вскоре Борис пошел на поправку и вернулся к работе. Прошлым летом он признался, что прошел курс лечения. В апреле появилась информация, что у звезды диагностирован коронавирус. Но и эта информация официально не подтверждалась.

Одолел ли ныне Корчевников очередной недуг или стал отцом, фанаты так не узнали. Как часто бывает, многие приняли желаемое за действительное и принялись поздравлять любимца с прибавлением.

«Такая выписная есть в родильном доме»;

«Это и есть роддом!»

«Неужели малыш родился?!»

«Поздравляю с пополнением!» — написали в комментариях.

Как уточняет сайт KP.RU, в прошлом 37-летний Борис Корчевников состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Более о сердечных делах телеведущего ничего неизвестно. Поклонники могут лишь догадываться, женат ли сейчас их кумир или нет. В 2019 году в эфире программы «Судьба человека» он сказал, что потерял надежду на создание семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллега Бориса Корчевникова рассказал о тайной свадьбе и разводе ведущего.

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