«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
Поклонники уверены: телеведущий сделал селфи на выписке из родильного отделения.
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Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov
Личная жизнь 37-летнего Бориса Корчевникова — тайна, в которую он не посвящает поклонников. Поэтому любая подробность или намек на эту тему вызывает их повышенный интерес. Иногда телеведущий сам дает повод для разговоров и не всегда правдоподобных слухов. Так вышло на этот раз: мужчина разместил в Instagram селфи у таблички «Выписная». Фанаты решили, что он сфотографировался не абы где, а на выходе из роддома.
Известно, что Корчевников боролся с онкологическим заболеванием. Пять лет назад ему удалили доброкачественное образование, задев при этом слуховой нерв. Вскоре Борис пошел на поправку и вернулся к работе. Прошлым летом он признался, что прошел курс лечения. В апреле появилась информация, что у звезды диагностирован коронавирус. Но и эта информация официально не подтверждалась.
Одолел ли ныне Корчевников очередной недуг или стал отцом, фанаты так не узнали. Как часто бывает, многие приняли желаемое за действительное и принялись поздравлять любимца с прибавлением.
«Такая выписная есть в родильном доме»;
«Это и есть роддом!»
«Неужели малыш родился?!»
«Поздравляю с пополнением!» — написали в комментариях.
Как уточняет сайт KP.RU, в прошлом 37-летний Борис Корчевников состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Более о сердечных делах телеведущего ничего неизвестно. Поклонники могут лишь догадываться, женат ли сейчас их кумир или нет. В 2019 году в эфире программы «Судьба человека» он сказал, что потерял надежду на создание семьи.
Ранее 5-tv.ru писал, что коллега Бориса Корчевникова рассказал о тайной свадьбе и разводе ведущего.
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