Лопнувший подземный газопровод в Нижегородской области приняли за крушение самолета

Лопнувший от высокого давления подземный газопровод в Нижегородской области приняли за крушение самолета.

Как стало известно 5-tv.ru, происшествие случилось в районе Игумновского шоссе в городе Дзержинске. Изначально МЧС по региону получило сообщение о падении легкомоторного самолета Ан-2. Позже выяснилось, что за катастрофу были приняты последствия лопнувшего газопровода подземного залегания.

Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал итоги расследования Росавиации после инцидента с едва не столкнувшимися самолетами над Ростовом.