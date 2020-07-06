Лопнувший подземный газопровод в Нижегородской области приняли за крушение самолета

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Алина Потёмкина
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Подробности происшествия выясняются.

Лопнувший подземный газопровод в Нижегородской области приняли за крушение самолета

Фото: Известия / Павел Бедняков

Лопнувший от высокого давления подземный газопровод в Нижегородской области приняли за крушение самолета.

Как стало известно 5-tv.ru, происшествие случилось в районе Игумновского шоссе в городе Дзержинске. Изначально МЧС по региону получило сообщение о падении легкомоторного самолета Ан-2. Позже выяснилось, что за катастрофу были приняты последствия лопнувшего газопровода подземного залегания.

Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал итоги расследования Росавиации после инцидента с едва не столкнувшимися самолетами над Ростовом.

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