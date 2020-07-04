Итоги расследования Росавиации после инцидента с едва не столкнувшимися самолетами над Ростовом

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Карина Бернтгольц
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Два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, T.me @aviaincident, 5-tv.ru

Комиссия Южного управления Росавиации завершила расследование инцидента в небе над Ростовом-на-Дону. Два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние, которое чуть было не привело к столкновению. В ходе проверки выяснилось, что реальная угроза катастрофы отсутствовала.

«Реальная угроза столкновения отсутствовала. Несмотря на то что зафиксирован факт нарушения норм эшелонирования, расстояние между бортами в момент минимального схождения было достаточным с точки зрения безопасного продолжения полета», — цитирует РИА Новости официальное сообщение ФГУП «Госкорпорации по организации воздушного движения».

После проведения расследования было принято решение дать руководству «Аэронавигация Юга» ряд рекомендаций. В частности, они касаются авиадиспетчеров, с которыми будут должны провести дополнительную тренажерную подготовку.

«Рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что 10 июня около шести часов вечера в небе над Ростовом едва не столкнулись Airbus A320, вылетевший из Ростова в Москву, и Boeing 777, следовавший из Осло в Дубай. Катастрофы удалось избежать благодаря своевременным действиям диспетчера смежного сектора, который заметил потенциальное развитие конфликтной ситуации и обратил на это внимание своего коллеги, в чьей зоне ответственности находились оба лайнера. Тот спустя шесть секунд принял меры по недопущению опасного сближения и столкновения.

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