Итоги расследования Росавиации после инцидента с едва не столкнувшимися самолетами над Ростовом
Два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, T.me @aviaincident, 5-tv.ru
Комиссия Южного управления Росавиации завершила расследование инцидента в небе над Ростовом-на-Дону. Два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние, которое чуть было не привело к столкновению. В ходе проверки выяснилось, что реальная угроза катастрофы отсутствовала.
«Реальная угроза столкновения отсутствовала. Несмотря на то что зафиксирован факт нарушения норм эшелонирования, расстояние между бортами в момент минимального схождения было достаточным с точки зрения безопасного продолжения полета», — цитирует РИА Новости официальное сообщение ФГУП «Госкорпорации по организации воздушного движения».
После проведения расследования было принято решение дать руководству «Аэронавигация Юга» ряд рекомендаций. В частности, они касаются авиадиспетчеров, с которыми будут должны провести дополнительную тренажерную подготовку.
«Рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности старшим диспетчером, который работал в смене во время указанного события», — говорится в сообщении.
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