🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля, убывающая Луна в Близнецах благоволит к новым начинаниям, внутренней свободе, творческой реализации.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля, убывающая Луна в Близнецах благоволит к новым начинаниям, внутренней свободе, творческой реализации. Текущие рутинные дела лучше отложить на пару дней, пока есть вдохновение и идеи для более активной деятельности.
♈ Овен
Овен, вы слишком циклитесь на собственной персоне. Из-за этого не можете разглядеть свои ошибки, и как следствие, их исправить. Чтобы потом не удивляться, как так получилось, что вы растеряли множество людей вокруг, постарайтесь почаще опускаться на землю.
Космический совет: снимите корону.
♉ Телец
Тельцы, сейчас не время играть в игры. Вам необходимо сосредоточиться на главном. Пришло время придать своим грандиозным мечтам ощутимую форму. Дерзайте!
Космический совет: сочиняйте мечты.
♊ Близнецы
Близнецы, этот период благоприятен для творчества и новых коллабораций. Подумайте о том, чтобы собрать свою команду для занятия искусством или просто интересными вещами, вроде настольных игр.
Космический совет: соберите команду души.
♋ Рак
Раки, какие действия больше всего расходуют вашу энергию, заставляют чувствовать опустошение. Подумайте над тем, чтобы что-то изменить в вашей жизни. Ведь в чем смысл, если вы постоянно ощущаете чувство неудовлетворенности собой.
Космический совет: избавиться от лишнего.
♌ Лев
Львы, если что-то идет не так, это вовсе не значит, что все ваши решения в корне не верны. Вы слишком мнительны, этим вы во многом мешаете себе быстрее добираться до цели. Постарайтесь избавиться от хлама в своей голове.
Космический совет: наведите порядок в голове.
♍ Дева
Дева, вы стоите сегодня на распутье. Первый путь манит соблазнами, а второй обещает открыть дверь бесконечным возможностям, но для этого необходимо применить определенного рода усилия. Какой из них выберете вы?
Космический совет: сделайте правильный выбор.
♎ Весы
Весы, вы уже давно видели знаки. Пора перестать оправдываться за других людей и принять эти отношения такими, какие они есть. Иногда лучше уйти, чем держаться за то, что не ваше. Таким образом, хаос и конфликт могут стать больной темой на этой неделе. Избегайте спорных высказываний.
Космический совет: лучше уйти, чем держаться за то, что не ваше.
♏ Скорпион
Скорпионы, аутентичность — это важная тема для вас прямо сейчас, но, чтобы добраться до места, где вы чувствуете себя в безопасности, нужно изучить все способы. Вы сильный, вы справитесь.
Космический совет: вы возвращаетесь к себе.
♐ Стрелец
Стрельцы, наша жизнь складывается из того, какие решения мы принимали ранее. Мысли, которые мы направляем в космос, играют важную роль в становлении этого сценария. Другими словами, у нас всегда есть возможность переключиться на параллельную временную шкалу. Но чтобы активировать энергию перемен, мы должны признать мысли и убеждения, которые удерживают нас в этой реальности. Что нужно отпустить, чтобы оставить? Решать только вам.
Космический совет: избавьтесь от губительных иллюзий.
♑ Козерог
Козероги, проведите 7 июля с близкими. Вам необходимо восполнить душевное равновесие, чтобы двигаться дальше. Пригласите родных вам людей на пикник или устройте им приятный сюрприз.
Космический совет: проведите время с близкими людьми.
♒ Водолей
Мир всегда будет погружать вас в одну драму за другой, Водолеи. Вспомните, кто вы и почему оказались здесь. Популярность — это, конечно, прекрасно, но вы же понимаете, чем отличается слава на 15 минут и на века. Будьте настоящим.
Космический совет: будьте настоящим.
♊ Рыбы
Рыбы, прошлое оставьте в прошлом, будущее — зависит только от вас. Сейчас –время принятия судьбоносных решений! Будьте смелыми, сильными и терпеливыми.
Космический совет: подходящее время для активности.
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