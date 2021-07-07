🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июля, убывающая Луна в Близнецах благоволит к новым начинаниям, внутренней свободе, творческой реализации. Текущие рутинные дела лучше отложить на пару дней, пока есть вдохновение и идеи для более активной деятельности.

♈ Овен

Овен, вы слишком циклитесь на собственной персоне. Из-за этого не можете разглядеть свои ошибки, и как следствие, их исправить. Чтобы потом не удивляться, как так получилось, что вы растеряли множество людей вокруг, постарайтесь почаще опускаться на землю.

Космический совет: снимите корону.

♉ Телец

Тельцы, сейчас не время играть в игры. Вам необходимо сосредоточиться на главном. Пришло время придать своим грандиозным мечтам ощутимую форму. Дерзайте!

Космический совет: сочиняйте мечты.

♊ Близнецы

Близнецы, этот период благоприятен для творчества и новых коллабораций. Подумайте о том, чтобы собрать свою команду для занятия искусством или просто интересными вещами, вроде настольных игр.

Космический совет: соберите команду души.

♋ Рак

Раки, какие действия больше всего расходуют вашу энергию, заставляют чувствовать опустошение. Подумайте над тем, чтобы что-то изменить в вашей жизни. Ведь в чем смысл, если вы постоянно ощущаете чувство неудовлетворенности собой.

Космический совет: избавиться от лишнего.