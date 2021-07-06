Волшебство Ивана Купалы: какие летние травы принесут удачу разным знакам зодиака

Во времена, когда зародился день Ивана Купалы, люди искренне верили в целебные и даже магические возможности растений. Существует мнение, что и современному человеку обычаи праотцов могут помочь поймать удачу за хвост.

Ближайшие три дня будут, по мнению астролога Алены Никольской, без преувеличения волшебными. 6,7 и 8 июля, или хотя бы один из этих дней очень важно провести на природе. А во время своего небольшого путешествия можно сделать нечто полезное — собрать траву-оберег, соответствующую знаку зодиака, которая будет защищать от невзгод в течение целого года.

«Обязательно ее собрать в один из этих дней, засушить, и очень здорово будет, если вы эту травку засушенную положите в маленький мешочек, который будет лежать либо у вашего изголовья, либо вы периодически его будете носить с собой», — рекомендует Никольская.

Овнам, чтобы усмирить их чрезмерные эмоции, которые часто приводят к серьезным конфликтам, идеально подходит полынь. Это растение произрастает во многих регионах страны, найти ее не составит труда. Для Тельцов лучшим защитником станет перечная мята, тоже очень доступная и к тому же невероятно ароматная зелень — она поддержит вас в вопросах, где нужно проявить твердость и упрочить свою позицию. Кроме того, мята помогает наладить материальный аспект жизни, открыть новые пути для финансовых вливаний.

Для Близнецов покровительницей года станет лаванда. Найти в пригороде это растение, возможно, будет непросто. В таком случае можно купить засушенные веточки и использовать их, но лучше все же собрать самостоятельно. Ракам поможет ощутить прилив сил и энергии чистотел. Он станет настоящим мотиватором для новых свершений.

«Для Львов это клевер. Это трава для любимых и любовных напитков. Раньше считалось, что нужно найти его цветочки и обязательно вдвоем съесть. Для Дев это лилия — то растение, без которого Деву невозможно представить. Лилия вам даст изысканность и элегантность. Для Весов это крапива, потому что она всегда растет кустами, со всем „семейством“, а Весы — это парный знак. Нужно найти самую свежую, самую маленькую крапивку и ее засушить», — советует астролог.

Стрельцам для успокоения души необходим подорожник. Представители этого знака очень вдумчивые, серьезные, но порой чересчур эмоционально несдержанные… Помните, как в детстве прикладывали к ранке листок подорожника и были уверены, что с ним скорее заживет? Вот на Стрельцов это растение действует именно так. Душевные раны затянет именно подорожник. Для Скорпионов особой силой обладает календула. Для Козерогов идеален зверобой. Это трава, которая способна избавить от страхов и опасений — то, что вам сейчас нужно. Водолеям спокойствие и свободу подарит василек, а Рыбам поможет простой колосок, например, злаковый.

Соберите чудесные травы в течение трех следующих дней, и сохраните до праздника Ивана Купалы в будущем году. Все 12 месяцев вы будете под присмотром заботливой матушки-природы.

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