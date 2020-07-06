В отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве

В отношении Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства». Эту информацию подтвердил его адвокат Леонид Соловьев.

Дело в том, что активист арт-группы «Война» является владельцем канадского паспорта. Он был обязан посетить миграционную службу и заполнить соответствующие документы, однако этого Верзилов не сделал.

Участнику арт-группы «Война» грозит штраф или обязательные работы. Данная статья не предусматривает задержания, в настоящий момент Верзилов отпущен домой.

Предварительно, 7 июля мужчину допросят в СК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Согласно материалам дела, активист нецензурно бранился рядом со станцией метро «Красносельская» в Москве, которая расположена в 500 метрах от ОВД.