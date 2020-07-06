В отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве
Как стало известно 5-tv.ru, активист арт-группы «Война» имеет канадский паспорт.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
В отношении Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства». Эту информацию подтвердил его адвокат Леонид Соловьев.
Дело в том, что активист арт-группы «Война» является владельцем канадского паспорта. Он был обязан посетить миграционную службу и заполнить соответствующие документы, однако этого Верзилов не сделал.
Участнику арт-группы «Война» грозит штраф или обязательные работы. Данная статья не предусматривает задержания, в настоящий момент Верзилов отпущен домой.
Предварительно, 7 июля мужчину допросят в СК.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Согласно материалам дела, активист нецензурно бранился рядом со станцией метро «Красносельская» в Москве, которая расположена в 500 метрах от ОВД.
Читайте также
60%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?