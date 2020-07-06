«Я не могла дышать»: видео эпичного падения Седоковой на съемках клипа
Кадры с бэкстейджа появились в личном Instagram-аккаунте певицы.
Фото: Instagram @annasedokova
Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова чудом не попала в больницу после съемок клипа на песню «Самолеты».
По задумке, в одной из сцен звезда должна была сделать длинную проходку по взлетной полосе, а затем ускорить темп и бежать на камеру. Поначалу все шло хорошо, и артистку даже похвалили за прекрасную работу. Однако через несколько секунд «парящая» Анна зацепилась каблуком за лямку на штанине и рухнула вперед.
«Было ли больно? Было. Будет ли еще?» — подписала опубликованный в сети эпичный ролик падения Седокова.
Увиденное, безусловно, шокировало поклонников артистки. Многие, к слову, не сразу поняли, что на кадрах не «каскадерский трюк», а реальное падение. Каждый второй счел своим долгом справиться о здоровье певицы. К счастью, выяснилось, что звезда отделались лишь незначительными ссадинами.
«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Оказывается так страшно, когда не можешь дышать… Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтоб они не волновались», — призналась артистка.
А в заключение добавила: ни распухшее колено, ни ссадины на руках и лице не заставили ее отменить съемки.
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Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнутся!!! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. ⠀ Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтоб они не волновались. ⠀ Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться. А давайте снимать! Меня это не остановит. Теперь точно все по правде. ⠀ Удивительно, как песни сбываются. В песне «Самолёты» есть слова про не дай мне упасть… Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся. ⠀ И мы сняли сегодня. Невероятное видео. С невероятным режиссером @alinagerman И невероятнейшей командой настоящих единомышленников 🙏🏼 ⠀ Спасибо за Ваше беспокойство и письма. И слова. Пока я хромаю и не двигаю рукой. Но уверена, это временно. А наши «Самолёты» вечны ❤️
«Я даже вздрогнула! Боже, как вы нос-то не сломали?!»
«Аня, ты нам нужна живая и здоровая! Береги себя!»
«Я подумала, что вы это специально… Поправляйтесь!» — обращались к Анне фоллловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что заставило Анну Седокову решиться на липосакцию.
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