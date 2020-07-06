«Я женщина, которую хотят»: Седокова призналась, что сделала липосакцию

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Нюра Незванова
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Экс-участница «ВИА Гры» рассказала поклонникам, как из гадкого утенка превратилась в секс-символа.

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова опубликовала пост в Instagram, в котором поведала о пройденном пути — от неуверенной в себе девушки до «женщины, которую все хотят». В школе, по признанию бывшей участницы «ВИА Гры», она была гадким утенком и мечтала стать первой красавицей, но ей этого не удавалось.

«Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасет меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться», — поделилась Седокова.

Instagram @annasedokova

Также Анна рассказала, что на первом кастинге в девичью группу ее кандидатуру сразу же отвергли, так как ей не хватало женственности. После рождения первого ребенка Седокова сделала липосакцию, но уверенности в себе артистке операция не прибавила.

«В 21 год, после рождения ребенка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что, если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать», — добавила певица.

Как именно ей удалось стать той, которую ее привыкли видеть зрители, Седокова не рассказала. Добавила лишь, что спустя 15 лет превратилась в «красивую, сексуальную, желанную и уверенную в себе женщину», которая встретила мужчину своей мечты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова выпустила автобиографию.

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