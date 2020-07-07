Цистерна с топливом полыхает в Петербурге, есть угроза распространения огня
По словам очевидцев, место ЧП оцепили, там слышны взрывы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пламя охватило цистерну с топливом на улице Книповича в Невском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, там расположены автосервисы.
В настоящий момент территория оцеплена, всех, кто находился поблизости, эвакуировали. Существует опасность распространения огня.
По словам очевидцев, на месте ЧП слышны взрывы.
Возгоранию присвоен ранг 1БИС. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
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