Эпатажный певец Прохор Шаляпин знаменит своим особым отношением к женскому полу: он не просто влюбляет в себя красавиц, но и с радостью бросается в новые отношения, каждый раз восхваляя очередную пассию.

Удивительно, но при этом артист поступает как истинный джентльмен: Прохор не забывает про бывших избранниц и тщательно следит за жизнью каждой из них. Так, например, в субботу, 13 июня, светская львица Анна Калашникова отмечает день рождение. Шаляпин же в числе первых обратился к звезде, посвятив ей трогательное стихотворение.

«Дорогая Аня, с днем рождения!

Цветущая, нежная, дивная, милая,

будь самая-самая в жизни счастливая.

Пусть море любви своей светлой волной

Ласкает тебя, словно теплый прибой!» — подписал опубликованное в Instagram совместное фото с Анной Прохор.

Instagram @shalyapin_official

Несмотря на всю искренность и теплоту пожеланий, поклонники певца такую инициативу не одобрили. Более того, в этот светлый праздник фанаты Шаляпина припомнили Калашниковой все ее «проколы». В частности, упрекнули за то, как цинично барышня обошлась с возлюбленным, приписав ему «чужого ребенка».

«Милая Анечка, а где же ребенок?!»

«О! Это же та самая дама, что наставила Прохору рога!»

«Во время глаза открыли, а то бы жили с авантюристкой! Прохор, не наступайте на те же грабли…»

«М-да. Я думала он умнее… Еще и с днем рождения поздравляет эту обманщицу…», — писали в комментариях озлобленные фолловеры.

Впрочем, сам Прохор «жесткую критику» всерьез не воспринял, а лишь отшучивался, посоветовав хейтерам «следить за своими рогами».

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