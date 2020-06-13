«А где же ребенок?!» — Шаляпина подняли на смех за нежное стихотворение для бывшей возлюбленной
Певец не мог сдержать эмоций в день рождения светской львицы Анны Калашниковой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @shalyapin_official
Эпатажный певец Прохор Шаляпин знаменит своим особым отношением к женскому полу: он не просто влюбляет в себя красавиц, но и с радостью бросается в новые отношения, каждый раз восхваляя очередную пассию.
Удивительно, но при этом артист поступает как истинный джентльмен: Прохор не забывает про бывших избранниц и тщательно следит за жизнью каждой из них. Так, например, в субботу, 13 июня, светская львица Анна Калашникова отмечает день рождение. Шаляпин же в числе первых обратился к звезде, посвятив ей трогательное стихотворение.
«Дорогая Аня, с днем рождения!
Цветущая, нежная, дивная, милая,
будь самая-самая в жизни счастливая.
Пусть море любви своей светлой волной
Ласкает тебя, словно теплый прибой!» — подписал опубликованное в Instagram совместное фото с Анной Прохор.
Несмотря на всю искренность и теплоту пожеланий, поклонники певца такую инициативу не одобрили. Более того, в этот светлый праздник фанаты Шаляпина припомнили Калашниковой все ее «проколы». В частности, упрекнули за то, как цинично барышня обошлась с возлюбленным, приписав ему «чужого ребенка».
«Милая Анечка, а где же ребенок?!»
«О! Это же та самая дама, что наставила Прохору рога!»
«Во время глаза открыли, а то бы жили с авантюристкой! Прохор, не наступайте на те же грабли…»
«М-да. Я думала он умнее… Еще и с днем рождения поздравляет эту обманщицу…», — писали в комментариях озлобленные фолловеры.
Впрочем, сам Прохор «жесткую критику» всерьез не воспринял, а лишь отшучивался, посоветовав хейтерам «следить за своими рогами».
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал обо всех женщинах эпатажного артиста Прохора Шаляпина.
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