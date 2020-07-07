«Пора нырять в суету»: романтичная Ирина Пегова объявила об окончании «постельного режима»

По признанию доброй половины россиян, несколько месяцев самоизоляции негативно сказались не только на их физическом, но и на психическом здоровье. В частности, чтобы вновь вернуться к привычному ритму жизни — рано вставать на работу, возобновить тренировки, водить детей на занятия и успевать хлопотать по хозяйству — многим приходится настраиваться часами. При этом, нередко трудовые будни начинаются и заканчиваются слезами, вследствие затяжной депрессии.

Подбодрить «одичавших» жителей страны поспешила заслуженная артистка Ирина Пегова. В своем Instagram актриса выложила несколько фото в романтичном образе и призвала любующихся ее красотой поклонников смело идти навстречу приключениям.

«Все, постельный режим закончен! Надо брать себя за задницу и… нырять в столичную суету, в пробки и в работу!» — смело подписала пост звезда кинематографа.

Вступив в диалог с Ириной, пользователи замечали, что им действительно не хватало «здорового пинка», чтобы вновь собраться с мыслями. Поэтому от всей души благодарили любимицу за ценный совет.

«Боже, какая красивая женщина! Спасибо за правильные слова!»

«Очень смело! Вы такая сильная! Не перестаю восхищаться!»

«Необыкновенная! Настоящая тургеневская барышня!»

«Спасибо за ценный совет… Действительно, пора бы начать!» — откликались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети похудевшую Ирину Пегову приняли за старшеклассницу.