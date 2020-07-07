Милые бранятся: Меган Маркл устроила скандал, заподозрив принца Гарри в измене

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Виктория Андреева
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Герцогиня Сассекская приревновала супруга к прославленной певице Адель.

Милые бранятся: Меган Маркл устроила скандал, заподозрив принца Гарри в измене

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Супруга лишившегося королевского титула принца Гарри Меган Маркл устроила грандиозный скандал, заподозрив мужа в порочной связи с прославленной певицей Адель, пишет ФАН.

Как сообщили СМИ близкие друзья звездной четы, переехав на постоянное место жительства в США герцог Сассекский долгое время не мог обустроиться и наладить какие-либо связи. В то же время Меган всю себя посвятила воспитанию годовалого наследника Арчи, а также поиску работы. Чувствуя себя совершенно раздавленным и одиноким, Гарри случайно вспомнил, что неподалеку проживает его давняя знакомая — певица Адель. Решив разбавить тяжелые будни, принц отправился в гости к звезде.

Далее, по словам свидетелей, подобные встречи стали повторяться все чаще и чаще. А в один из вечеров прислуга артистки заметила, что та угощает «друга» спиртным. Вероятно, таким образом Адель пыталась хоть как-то приподнять настроение грустному собеседнику.

Игнорировать частые отлучки мужа-аристократа Меган Маркл долго не могла. Как-то раз, после очередного визита к певице бывшая актриса затеяла грандиозный скандал и запретила Гарри посещать старую знакомую.

Возможно ли, что речь шла о свершившейся измене? Скорее всего нет, уточняли источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Маркл просто вовремя проявила бдительность во избежание плачевных последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему новость о беременности Меган Маркл вызвала скандал в королевской семье.

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