Новость о беременности Меган Маркл вызвала скандал в королевской семье

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Алиса Старжевская
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Это произошло на свадьбе внучки королевы Елизаветы II принцессы Евгении.

Новость о беременности Меган Маркл вызвала скандал в королевской семье

Фото: www.globallookpress.com © face to face

Королевская семья узнала о беременности Меган Маркл на свадьбе младшей дочери принца Эндрю и внучки королевы Елизаветы II принцессы Евгении. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание Daily Mirror, это произошло за несколько дней до официального объявления и стало причиной скандала на церемонии.

Как стало известно, новость о ребенке перетянула все внимание с молодоженов на Меган и Гарри, что вызвало скандал в королевских кругах. Елизавета II и ее супруг Филипп, принц Чарльз и другие члены семьи тут же поздравили будущих родителей, и это поставило принца Гарри в постыдное положение. Однако у него были причины так поступить. Дело в том, что принц с супругой готовились к путешествию в Австралию и Новую Зеландию, потому возможности рассказать всем членам семьи об этом событии могло и не представиться.

Официальное объявление последовало 15 октября, спустя три дня после свадьбы принцессы Евгении.

Об этом инциденте стало известно благодаря книге журналистов Дилана Говарда и Энди Тиллета «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров», в которой рассказывается внутренней жизни королевской семьи в период отказа принца Гарри и Меган Маркл от своих обязанностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Гарри жалеет о переезде в США и оставил семью в сложное время.

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Новость о беременности Меган Маркл вызвала скандал в королевской семье

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