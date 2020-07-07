«Катерина Прекрасная!» — Шпица поделилась снимком из «Медвежьего угла»
Фото в бикини не оставили равнодушными поклонников актрисы.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Актриса Катерина Шпица поделилась с поклонниками фото с летнего отдыха с сыном.
На фотографии, выложенной на личной страничке актрисы в Instagram, она предстает в бикини, сидя на уступе у горной реки. Кокетливый геотег «Медвежий угол» и рассказ о том, что целый день они с сыном Германом провели без связи вдали от цивилизации, не скрыли от фанатов местонахождение актрисы.
Еще в марте Шпица с сыном уехали в Сочи, где и остались на самоизоляции, когда эпидемиологическая обстановка в РФ стала ухудшаться, пишет «Экспресс газета». С тех пор она неоднократно выкладывала фото с отдыха на черноморском побережье и общалась с ценителями своего таланта в комментариях.
На сей раз девушка поделилась знанием о Дне поцелуев, отмечаемом 6 июля, и посетовала, что не может попрактиковаться в поцелуях вдали от супруга. Вместо этого она пожелала любви всем подписчикам.
Поклонники 34-летней актрисы были щедры на комплименты к новому фото:
«Как прекрасны Ваши ножки! Очертания ступней!»;
«Русалка!»;
«Катерина Прекрасная!» — стоит в комментариях под фото.
Некоторые же откровенно восхищались прекрасной фигурой Катерины и просили поделиться секретами прекрасного пресса. В ответ Шпица скромно написала, что все это от природы, но и питание тоже имеет значение. А вот спортивным человеком она себя назвать не может.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Шпица не всегда пребывает в жизнерадостном настроении. Недавно она напугала фанатов постом с рассуждениями на тему страданий и боли, которую один человек может причинить другому.
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