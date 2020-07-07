Актриса Катерина Шпица поделилась с поклонниками фото с летнего отдыха с сыном.

На фотографии, выложенной на личной страничке актрисы в Instagram, она предстает в бикини, сидя на уступе у горной реки. Кокетливый геотег «Медвежий угол» и рассказ о том, что целый день они с сыном Германом провели без связи вдали от цивилизации, не скрыли от фанатов местонахождение актрисы.

Еще в марте Шпица с сыном уехали в Сочи, где и остались на самоизоляции, когда эпидемиологическая обстановка в РФ стала ухудшаться, пишет «Экспресс газета». С тех пор она неоднократно выкладывала фото с отдыха на черноморском побережье и общалась с ценителями своего таланта в комментариях.

Instagram @katerinashpitsa

На сей раз девушка поделилась знанием о Дне поцелуев, отмечаемом 6 июля, и посетовала, что не может попрактиковаться в поцелуях вдали от супруга. Вместо этого она пожелала любви всем подписчикам.

Поклонники 34-летней актрисы были щедры на комплименты к новому фото:

«Как прекрасны Ваши ножки! Очертания ступней!»;

«Русалка!»;

«Катерина Прекрасная!» — стоит в комментариях под фото.

Некоторые же откровенно восхищались прекрасной фигурой Катерины и просили поделиться секретами прекрасного пресса. В ответ Шпица скромно написала, что все это от природы, но и питание тоже имеет значение. А вот спортивным человеком она себя назвать не может.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Шпица не всегда пребывает в жизнерадостном настроении. Недавно она напугала фанатов постом с рассуждениями на тему страданий и боли, которую один человек может причинить другому.