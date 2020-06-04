Екатерина Шпица напугала фанатов размышлениями о боли и страданиях

Актриса Екатерина Шпица напугала подписчиков рассуждением о боли и страданиях. Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram черно-белый снимок, где она позирует в майке на тонких брительках и пронзительным взглядом смотрит в камеру. Фото актриса сопроводила высказыванием, наталкивающим на неприятные мысли.

«Человеку невозможно причинить боль больше той, что уже заключена в нем самом», — подписала фото актриса и отметила фотографа съемки Александру Аксентьеву.

Instagram @katerinashpitsa

Фанатам очень понравился новый снимок Екатерины Шпицы. Они отметили красоту актрисы и мастерство фотографа.

«Фото шикарное! Я под впечатлением! Аплодисменты мастеру и модели!»;

«Шпица, Вы красавишна»;

«Очень красивый фото портрет», — написали фанаты.

Однако некоторых подписчиков смутило рассуждение актрисы о боли. Они поспешили поинтересоваться, кто обидел Екатерину.

«Да…милая! что случилось? Ты о чем?»;

«Такое чувство что что-то случилось… Екатерина, все хорошо???»;

«Какая-то душевная боль? Кто-то обидел?» — заволновались пользователи.

Но Екатерина Шпица поспешила успокоить фанатов и объяснила, что она просто поделилась мыслью, которая пришла ей в голову.

«Мои давние подписчики знают, что иногда мне мысль падает, и я ее озвучиваю», — объяснила актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица резко отреагировала на «бескультурщину».