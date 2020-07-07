Boeing 747 выполнял рейс из Екатеринбурга.

Пассажирский лайнер экстренно сел в Симферополе

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Симферополе. Boeing 747 с почти двумя сотнями пассажирами на борту выполнял рейс из Екатеринбурга.

По данным ТАСС, причиной экстренной посадки стало погасшее табло.

«Boeing 747 рейсом из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Симферополя из-за погасшего табло на борту», — цитирует представителя экстренных служб агентство.

По информации источника, приземление прошло благополучно. На борту самолета находится 181 человек. На месте работают экстренные службы.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.34
0.84 80.56
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Почти 10 тысяч человек с COVID-19 полностью выздоровели за последние сутки в РФ
11:50
Вторая волна коронавируса зафиксирована в Австралии и Израиле
11:41
«Богиня»: Нюша устроила откровенную фотосессию с мужем
11:27
Подросток подорвался во время химических экспериментов — фото
11:22
Пассажирский лайнер экстренно сел в Симферополе
11:09
Из-за крупных пожаров режим ЧС объявлен в шести районах Дагестана

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых меняют женщин как перчатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Фабрики» Алалыкина общается с внешним миром с позволения супруга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок