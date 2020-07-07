Пассажирский лайнер экстренно сел в Симферополе

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Симферополе. Boeing 747 с почти двумя сотнями пассажирами на борту выполнял рейс из Екатеринбурга.

По данным ТАСС, причиной экстренной посадки стало погасшее табло.

«Boeing 747 рейсом из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Симферополя из-за погасшего табло на борту», — цитирует представителя экстренных служб агентство.

По информации источника, приземление прошло благополучно. На борту самолета находится 181 человек. На месте работают экстренные службы.