«Красивая и взрослая»: Виктория Богатырева показала дочь от Алексея Макарова

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Валентин Черников
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Актриса растит внучку Любови Полищук без участия звездного отца.

Фото, видео: Instagram @victoriabogatyreva.actress

Актриса Виктория Богатырева показала поклонникам десятилетнюю дочь Варвару, рожденную от возлюбленного и коллеги Алексея Макарова. Звезда кино и сериалов выложила в Instagram два снимка с девочкой, сидящей на шезлонге посреди сочинского пляжа.

«Просто дочь, красивая и взрослая», — написала автор поста.

Instagram @victoriabogatyreva.actress

Несмотря на юные годы внучка Любови Полищук действительно выглядит взрослой, с чем согласились подписчики Богатыревой. По словам актрисы, Варя уже переживает переходный возраст и иногда не прочь повредничать. Зато унаследовала материнскую красоту, отметили в комментариях.

«Варя такая красотка! Вся в маму!»

«Русалочка! Ой, Вика, держись!»

«Варечка-лапочка! Такая хорошая!» — отреагировали фолловеры.

Мама души в дочке не чает в отличие от папы. Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, Богатырева встречалась с Макаровым до 2011 года. Пара не оформила отношения даже после появления на свет совместного ребенка. Виктория вспоминала, что известный актер много пил и в нетрезвом состоянии закатывал скандалы. В такие моменты близким приходилось вызывать на дом врачей, чтобы привести буяна в чувства. Как говорит мать-одиночка, сегодня Макаров почти не общается с наследницей и не платит алименты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Малиновская показала подросшего сына.

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