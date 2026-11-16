Семья не рухнет из-за лампочки: Сябитова вступилась за бытовых инвалидов

Роза Сябитова отказалась считать зумеров бытовыми инвалидами

Телеведущая Роза Сябитова призвала перестать критиковать зумеров за недостаток бытовых навыков. По мнению телесвахи, нынешние молодые люди выросли в совершенно других условиях, поэтому требовать от них той же самостоятельности, которой отличались представители старшего поколения, несправедливо.

При этом отсутствие умения вкручивать лампочки или ремонтировать кран еще не повод сомневаться в способности человека создать семью. Об этом Сябитова рассказала в беседе с НСН.

Зумер — (поколение Z) — люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год. Название происходит от буквы Z, которой обозначают это поколение в теории поколений.

Поводом для обсуждения стали результаты совместного исследования сервиса по поиску специалистов и и девелоперской компании. Согласно опросу, почти 80% российской молодежи не способны самостоятельно справиться с некоторыми бытовыми проблемами, например заменить смеситель или повесить полку. Среди россиян в целом таких почти две трети. Чаще всего трудности с решением домашних вопросов возникают у людей в возрасте от 18 до 35 лет — таких 76%.

Сябитова считает, что подобная ситуация закономерна. Она напомнила, что поколение бумеров (люди, родившиеся в период примерно с 1946 по 1964 год) с раннего возраста привыкало самостоятельно решать повседневные задачи, тогда как современные молодые люди растут в другой социальной среде.

«То, что мы зумеров считаем бытовыми инвалидами, это слишком приукрашено. Мы их слишком ругаем. Я могу сказать и по своим детям, и по своим клиентам, что молодежь у нас вполне нормальная, могут и приготовить, и убраться», — пояснила телеведущая.

По ее словам, сегодня многие домашние вопросы можно доверить специалистам, и в этом нет ничего предосудительного. Сама Сябитова, например, уверена, что сантехническими работами должны заниматься люди, которые действительно умеют их выполнять.

При этом телеведущая подчеркнула, что родители все равно должны приучать детей к порядку и чистоте. Однако гораздо важнее не заставлять их выполнять домашние обязанности, а показывать правильный пример. Привычка носить чистую одежду и следить за собой со временем заставит повзрослевшего человека самостоятельно заниматься стиркой и уборкой.

Сябитова также усомнилась, что бытовая беспомощность способна разрушить отношения между партнерами.

«Лодка любви не разобьется, если кто-то не умеет лампочки вкручивать. Семья — это союз для двоих. Согласно логике, мы тогда имеем двух бытовых инвалидов, но этим людям все равно же придется что-то делать. Маргиналами же они не будут, будут убираться и готовить», — отметила она.

Телеведущая добавила, что главная задача родителей — подготовить детей к самостоятельной жизни. А освоить приготовление еды и уборку можно и со временем: все зависит от желания самого человека.

Психолог Шамиль Ахмадуллин в беседе с 5-tv.ru объяснил, как чрезмерная родительская опека мешает детям становиться самостоятельными. По его словам, взрослым важно постепенно поручать ребенку посильные задачи и не делать за него то, с чем он способен справиться сам. Именно такой опыт помогает формировать ответственность и учит находить выход из сложных ситуаций.

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