Почти 10 тысяч человек с COVID-19 полностью выздоровели за последние сутки в РФ

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 368 человек в 82 регионах. Полностью победили COVID-19 9 551 россиян. Количество умерших пациентов за день составило 198 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 7 июля, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 629 инфицированных.

Ханты-Мансийский АО — 283

Санкт-Петербург — 278

Иркутская область — 245

Свердловская область — 226

Нижегородская область — 198

Ямало-Ненецкий АО — 189

Московская область — 177

Алтайский край — 171

Мурманская область — 158

Воронежская область — 139

Челябинская область — 138

Красноярский край — 132

Архангельская область — 119

Новосибирская область — 113

Ульяновская область — 105

Республика Коми — 104

Самарская область — 102

Саратовская область — 95

Хабаровский край — 94

Волгоградская область — 92

Ростовская область — 90

Оренбургская область — 86

Омская область — 82

Ставропольский край — 79

Тюменская область — 78

Республика Тыва — 73

Пензенская область — 68

Тульская область — 67

Чувашская Республика — 67

Кемеровская область — 67

Ивановская область — 66

Приморский край — 60

Краснодарский край — 59

Курганская область — 58

Орловская область — 54

Кировская область — 53

Томская область — 53

Ленинградская область — 52

Пермский край — 52

Белгородская область — 49

Республика Дагестан — 48

Республика Башкортостан — 48

Владимирская область — 47

Калужская область — 47

Кабардино-Балкарская Республика — 46

Республика Саха (Якутия) — 46

Камчатский край — 45

Смоленская область — 42

Тамбовская область — 42

Забайкальский край — 42

Сахалинская область — 42

Брянская область — 41

Астраханская область — 40

Курская область — 39

Ярославская область — 38

Псковская область — 38

Рязанская область — 36

Тверская область — 36

Новгородская область — 36

Республика Татарстан — 36

Республика Мордовия — 35

Костромская область — 34

Липецкая область — 34

Республика Бурятия — 34

Карачаево-Черкесская Республика — 32

Республика Марий Эл — 29

Амурская область — 28

Республика Хакасия — 26

Республика Адыгея — 24

Республика Алтай — 22

Республика Северная Осетия — 20

Вологодская область — 19

Республика Карелия — 17

Удмуртская Республика — 17

Республика Ингушетия — 16

Калининградская область — 14

Магаданская область — 12

Чеченская Республика — 9

Еврейская АО — 5

Севастополь — 5

Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 694 230 случаев заболевания COVID-19. За весь период скончались 10 494 человека с диагнозом коронавирус. Выздоровели 463 880 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли защита от COVID без наличия антител в организме.