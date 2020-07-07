Почти 10 тысяч человек с COVID-19 полностью выздоровели за последние сутки в РФ
9 551 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в России по данным оперштаба на 7 июля.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 368 человек в 82 регионах. Полностью победили COVID-19 9 551 россиян. Количество умерших пациентов за день составило 198 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным на 7 июля, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 629 инфицированных.
Ханты-Мансийский АО — 283
Санкт-Петербург — 278
Иркутская область — 245
Свердловская область — 226
Нижегородская область — 198
Ямало-Ненецкий АО — 189
Московская область — 177
Алтайский край — 171
Мурманская область — 158
Воронежская область — 139
Челябинская область — 138
Красноярский край — 132
Архангельская область — 119
Новосибирская область — 113
Ульяновская область — 105
Республика Коми — 104
Самарская область — 102
Саратовская область — 95
Хабаровский край — 94
Волгоградская область — 92
Ростовская область — 90
Оренбургская область — 86
Омская область — 82
Ставропольский край — 79
Тюменская область — 78
Республика Тыва — 73
Пензенская область — 68
Тульская область — 67
Чувашская Республика — 67
Кемеровская область — 67
Ивановская область — 66
Приморский край — 60
Краснодарский край — 59
Курганская область — 58
Орловская область — 54
Кировская область — 53
Томская область — 53
Ленинградская область — 52
Пермский край — 52
Белгородская область — 49
Республика Дагестан — 48
Республика Башкортостан — 48
Владимирская область — 47
Калужская область — 47
Кабардино-Балкарская Республика — 46
Республика Саха (Якутия) — 46
Камчатский край — 45
Смоленская область — 42
Тамбовская область — 42
Забайкальский край — 42
Сахалинская область — 42
Брянская область — 41
Астраханская область — 40
Курская область — 39
Ярославская область — 38
Псковская область — 38
Рязанская область — 36
Тверская область — 36
Новгородская область — 36
Республика Татарстан — 36
Республика Мордовия — 35
Костромская область — 34
Липецкая область — 34
Республика Бурятия — 34
Карачаево-Черкесская Республика — 32
Республика Марий Эл — 29
Амурская область — 28
Республика Хакасия — 26
Республика Адыгея — 24
Республика Алтай — 22
Республика Северная Осетия — 20
Вологодская область — 19
Республика Карелия — 17
Удмуртская Республика — 17
Республика Ингушетия — 16
Калининградская область — 14
Магаданская область — 12
Чеченская Республика — 9
Еврейская АО — 5
Севастополь — 5
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 694 230 случаев заболевания COVID-19. За весь период скончались 10 494 человека с диагнозом коронавирус. Выздоровели 463 880 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли защита от COVID без наличия антител в организме.
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