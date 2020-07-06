Как правительство РФ намерено помочь безработным?

Четыре миллиарда рублей направит правительство России на создание временных рабочих мест. Соответствующий указ подписал премьер Михаил Мишустин.

Деньги из резервного фонда пойдут на частичное возмещение оплаты труда граждан, которые обратились в службы занятости. Им предложат работу в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, ЖКХ и в социальных службах. Такие меры позволят трудоустроить более 80 тысяч пока что безработных россиян.

А Ростуризм готов поддержать небольшие гостиницы. Отели, где меньше ста номеров, получат средства на закупку масок, санитайзеров и других средств индивидуальной защиты, без которых они не смогут возобновить работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рынок труда России должен быть восстановлен уже в 2021 году.