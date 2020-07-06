Как правительство РФ намерено помочь безработным?
Меры, предусмотренные кабмином, позволят трудоустроить более 80 тысяч людей, лишившихся заработка.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Четыре миллиарда рублей направит правительство России на создание временных рабочих мест. Соответствующий указ подписал премьер Михаил Мишустин.
Деньги из резервного фонда пойдут на частичное возмещение оплаты труда граждан, которые обратились в службы занятости. Им предложат работу в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, ЖКХ и в социальных службах. Такие меры позволят трудоустроить более 80 тысяч пока что безработных россиян.
А Ростуризм готов поддержать небольшие гостиницы. Отели, где меньше ста номеров, получат средства на закупку масок, санитайзеров и других средств индивидуальной защиты, без которых они не смогут возобновить работу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рынок труда России должен быть восстановлен уже в 2021 году.
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