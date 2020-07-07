«Попросила селфи»: порнозвезда рассказала, как Андрей Аршавин сорвал оргию

Перечень секс-скандалов бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина пополнился новостью о сорванной оргии с его участием. Пикантную историю поведала СМИ уральская порнозвезда. По этому поводу 5-tv.ru вспомнил самые громкие случаи, связанные с личной жизнью заслуженного мастера спорта.

Несостоявшийся групповой секс

Звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная поклонникам как Лола Тейлор, рассказала, что на днях встретила Аршавина в одном из элитных ресторанов Геленджика, сообщает РЕН ТВ. Компаньоном Аршавина оказался другой действующий эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров. По словам порноактрисы, Аршавин демонстрировал большую пачку денег и не скупился на дорогое угощение.

Продолжение вечера намечалось в номере бывших зенитовцев. Уральская красавица не собиралась отказываться от секса, поскольку «за этим и приехала», тем более — со звездами футбола.

ВКонтакте @lolataylor

«Перед тем, как начать, я попросила сделать селфи на память. Они резко встревожились, сказали „все будет, когда закончим“. В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они — обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи — нет», — рассказала девушка.

На следующий день в том же ресторане Бушуева тайно сняла бывших спортсменов с помощью смартфона. Она подошла к ним и повторно попросила сделать селфи. Те ей вновь отказали уже на камеру.

Стрип-клуб и лошади

В похожий скандал Аршавин попал в конце 2018 года. Тогда в СМИ появилась информация, что звезда футбола провел ночь с двумя девушками в петербургском стриптиз-клубе. На тот момент спортсмен был женат. По словам очевидцев, его увидели на выходе из клуба с работницами сферы секс-услуг. Нетрезвый экс-игрок сборной собирался покататься на лошадях, которые стояли у заведения. Как сообщили издания, долларовый миллионер отказался платить за катание три тысячи рублей и дал лишь тысячу.

Измены и разводы

В 2012 году Аршавин расстался с Юлией Барановской после девяти лет отношений. Футболист ушел из семьи, когда телеведущая ждала от него третьего ребенка. Позже многодетная мать заявляла журналистам, что футболист неоднократно ее избивал, часто изменял и не занимался воспитанием детей. Весной этого года стало известно, что Аршавин направил в суд иск по уменьшению алиментов детям от Барановской.

В 2016-м спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой. Через полгода у них родилась дочь. Но не прошло и года, как супруга заявила во всеуслышание, что устала от постоянных измен Аршавина и подала на развод. Бывший капитан сборной развелся с женой в прошлом году. При этом, по ее словам, он вместе с неизвестными отобрал у нее Mercedes GL 350 и угрожал ей.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна дата начала работы Аршавина в родном для него ФК «Зенит».