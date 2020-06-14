Стала известна дата начала работы Аршавина в родном для него ФК «Зенит»

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Сергей Зеленский
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39-летний экс-футболист может сменить в петербургском клубе Хавьера Рибалту.

Стала известна дата начала работы Аршавина в родном для него ФК «Зенит»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин начнет свою работу в структуре петербургского футбольного клуба «Зенит» с 1 августа. Об этом сообщил спортивный журналист Вячеслав Короткин, пишут «Известия».

«39-летний Аршавин может занять нишу, которая стала свободной после ухода из клуба Вячеслава Малафеева — то есть в первую очередь будет отвечать за поиск новичков на внутреннем рынке. А если у Шавы (Аршавина. — прим.ред.) покатит, то в перспективе он рассматривается как кандидат на замену нынешнему спортивному директору Хавьеру Рибалте», — предположил он.

Отмечается, что контракт Рибалты завершается в 2021 году, и если Аршавин проявит себя в роли селекционера, то в его пользу также сыграет тот факт, что он имеет авторитет в России и Европе, умение оценивать сильные и слабые стороны игроков, а также знание английского. Такое мнение высказал другой спортивный комментатор Нобель Арустамян.

«С 1 августа Андрей Аршавин войдет в структуру „Зенита“. Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше», — написал он.

В то же время, еще в начале июня генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что «до окончания сезона ни о каких назначениях, переходах, трансферах» речи не идет.

«И переговоров мы ни с кем не ведем», — приводит его слова портал sports.kz.

Аршавин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». С 1999 года футболист выступал за «Зенит», откуда в январе 2009 года он перешел в лондонский «Арсенал», а затем в казахстанский «Кайрат», после работы в котором заявил об окончании профессиональной карьеры. В общей сложности в составе сине-бело-голубых он провел 283 игры, в которых забил 57 мячей.

31 мая заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ФК «Зенит» отметил 95-летие.

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