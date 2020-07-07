«Невероятно красива!» — Оксана Федорова станцевала бачату на отдыхе
Фотомодель и телеведущая порадовала поклонников пластичными и грациозными движениями.
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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana
Фотомодель и телеведущая Оксана Федорова в свои 42 года ведет активный образ жизни. Несмотря на постоянную занятость и жесткий график, звезда находит время и для отдыха, и для танцев.
Как призналась знаменитость своим подписчикам, она успела освоить невероятное количество танцевальных стилей — и румбу, и танго, и фокстрот, и вальс. Для полного счастья не хватало только жаркого латиноамериканского танца бачаты, которая пользуется большой популярностью во многих странах мира. Впрочем, и эту танцевальную высоту Федорова покорила.
Недавно модель выложила на своей странице в Instagram ролик, на котором она в белом брючном костюме грациозно и очень пластично танцует бачату с партнером на отдыхе.
«Бачату танцую впервые. Это так просто и так сложно одновременно», — написала Федорова.
Подписчики едва смогли поверить в то, что так умело танцующая на видео Федорова исполняет подобные движения впервые. Они заметили, что в танце красота знаменитости раскрылась совершенно по-новому.
«Невероятно красива и в бачате»;
«Самая красивая женщина России!»
«Очень достойно взрослеете»;
«Как красиво», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских поделилась с фанатами снимками с отдыха в деревне.
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