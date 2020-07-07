Фотомодель и телеведущая Оксана Федорова в свои 42 года ведет активный образ жизни. Несмотря на постоянную занятость и жесткий график, звезда находит время и для отдыха, и для танцев.

Как призналась знаменитость своим подписчикам, она успела освоить невероятное количество танцевальных стилей — и румбу, и танго, и фокстрот, и вальс. Для полного счастья не хватало только жаркого латиноамериканского танца бачаты, которая пользуется большой популярностью во многих странах мира. Впрочем, и эту танцевальную высоту Федорова покорила.

Недавно модель выложила на своей странице в Instagram ролик, на котором она в белом брючном костюме грациозно и очень пластично танцует бачату с партнером на отдыхе.

«Бачату танцую впервые. Это так просто и так сложно одновременно», — написала Федорова.

Instagram @fedorovaoksana

Подписчики едва смогли поверить в то, что так умело танцующая на видео Федорова исполняет подобные движения впервые. Они заметили, что в танце красота знаменитости раскрылась совершенно по-новому.

«Невероятно красива и в бачате»;

«Самая красивая женщина России!»

«Очень достойно взрослеете»;

«Как красиво», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских поделилась с фанатами снимками с отдыха в деревне.