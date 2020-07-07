«Здесь отдыхает душа»: Настя Каменских с метлой присела у колодца

Популярная украинская исполнительница в стиле R’n’B Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха в деревне. Она выложила их на своей странице в Instagram.

В подписи к фото с ностальгичным хештегом #flashback певица предлагает полюбоваться на нее пять лет назад. На снимках девушка сидит возле старого колодца, одетая в простую дачную одежду, в окружении пластиковых ведер с водой, метлы и кастрюль.

Instagram @kamenskux

Фотографии певицы ценят не только мужчины, подавляющее большинство комплиментов под постом были оставлены поклонницами таланта певицы.

«Красотка»;

«Такая хорошенькая»;

«Боже, какая ты сексуальная и красивая», — пишут ей девушки.

Девушка за время самоизоляции неоднократно делилась рассказами о личной жизни, тренировках, увлечениях. Как уже писал 5-tv.ru, недавно Настя Каменских с нежностью вспоминала бракосочетание в Лас-Вегасе три года назад, когда Потап внезапно предложил устроить свадебную церемонию. Позже пара поженилась еще раз в Киеве в окружении семьи и друзей.