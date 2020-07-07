«Здесь отдыхает душа»: Настя Каменских с метлой присела у колодца
На певицу нахлынули воспоминания пятилетней давности.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @kamenskux
Популярная украинская исполнительница в стиле R’n’B Настя Каменских поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха в деревне. Она выложила их на своей странице в Instagram.
В подписи к фото с ностальгичным хештегом #flashback певица предлагает полюбоваться на нее пять лет назад. На снимках девушка сидит возле старого колодца, одетая в простую дачную одежду, в окружении пластиковых ведер с водой, метлы и кастрюль.
Фотографии певицы ценят не только мужчины, подавляющее большинство комплиментов под постом были оставлены поклонницами таланта певицы.
«Красотка»;
«Такая хорошенькая»;
«Боже, какая ты сексуальная и красивая», — пишут ей девушки.
Девушка за время самоизоляции неоднократно делилась рассказами о личной жизни, тренировках, увлечениях. Как уже писал 5-tv.ru, недавно Настя Каменских с нежностью вспоминала бракосочетание в Лас-Вегасе три года назад, когда Потап внезапно предложил устроить свадебную церемонию. Позже пара поженилась еще раз в Киеве в окружении семьи и друзей.
Читайте также
64%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?