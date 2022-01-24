Постарше или помладше? Идеальный возраст партнера для женщин по знаку зодиака

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 28 907

Гороскоп может определить, выберет ли девушка мужчину моложе себя или избранника постарше.

Постарше или помладше? Идеальный возраст партнера для женщин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Предпочтения по возрасту избранника сугубо индивидуальны. Одним женщинам нравятся мужчины-ровесники, другие выбирают партнеров намного младше себя. Есть и те, кто руководствуются правилом: «Чем старше, тем лучше». Как считают астрологи, идеальный возраст возлюбленного кроется в личном гороскопе. Femmie рассказывает, каких мужчин выбирают разные знаки зодиака.

Овен

Женщина-Овен в силу своей импульсивности и горячности выбирает мужчин помоложе. С ними ей никогда не бывает скучно, а вот партнеры постарше вызывают у нее тоску и уныние.

Телец

Представительницам этого знака зодиака нравится окружать избранника заботой и «материнской» любовью. Наиболее полно свои чувства женщина-Телец может проявить в союзе с мужчиной младше себя по возрасту.

Близнецы

Близнецы не готовы быть мудрыми советчицами, так же как и подстраиваться под своего более старшего избранника. Именно поэтому таким женщинам больше всего подходят ровесники, которые просто будут разделять интересы своей любимой.

Рак

Женщина-Рак с легкостью готова любить «за двоих». В отношениях она всегда предпочитает отдавать больше и чувствовать себя главной. Ей подойдет мужчина моложе ее по возрасту.

Лев

Женщины этого знака зодиака ценят авторитет и статус. Они выбирают только тех мужчин, которые реализовались в профессиональном плане и накопили большой жизненный опыт. С молодыми им неинтересно — Львам нужен солидный и взрослый партнер.

Дева

Деву раздражают любые проявления несерьезного отношения к жизни. Она никогда не сможет построить гармоничный союз с партнером младше себя, у которого ей нечему будет поучиться.

Весы

Женщине-Весам традиционно свойственна «золотая середина». С мужчинами постарше она будет скучать, а с юнцами ей дискомфортно. Весы сможет стать счастливой только со своим ровесником, ведь с ним она всегда найдет общие темы для разговора.

Скорпион

Этому знаку зодиака нужен задор и непредсказуемость в отношениях. Все это можно найти в мужчине помладше, который окунет женщину-Скорпиона в водоворот столь желанных любовных приключений.

Стрелец

Молодые мужчины не дотягивают до уровня, который ставят себе женщины-Стрельцы, а мужчины постарше нагоняют на них тоску. Этому знаку зодиака будет хорошо только в обществе ровесника.

Козерог

Козерогу нужны стабильные и прочные отношения, которые никак нельзя найти в компании юнцов. Выбор женщины-Козерога — зрелый и состоявшийся мужчина, четко знающий, чего он хочет от жизни.

Водолей

Этот знак зодиака не хочет обременять себя трудностями, поэтому подсознательно ищет взрослого мужчину. Женщине-Водолею нужен мудрый и опытный избранник, способный вдохновить на покорение вершин.

Рыбы

Рыбам важно чувствовать себя слабой рядом с партнером. Только зрелый спутник ассоциируется у нее с надежным и крепким тылом, к которому представительница этого знака зодиака неосознанно стремится всю жизнь.

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