Сергей Шнуров признался, что вступил в «Партию Роста», потому что, в отличие от других политических объединений, здесь ему есть с кем выпить. По словам музыканта, наступило время, когда он не мог оставаться в стороне, но, изучив политический ландшафт, «увидел лица, с которыми не хотел бы иметь ничего общего». Между тем в Борисе Титове, стоящим во главе «Партии Роста» Шнуров разглядел человека, с которым ему было бы интересно.

«Как говорил Венедикт Ерофеев, мне есть о чем с ним пить», — пояснил лидер группы «Ленинград».

Откровение прозвучало на съезде партии, в ходе которого музыкант был избран одним из будущих сопредседателей. Как сообщили в пресс-службе организации, решение вступит в силу, как только Минюст зарегистрирует партийный устав.

Как ранее писал 5-tv.ru, через несколько месяцев после прощального тура группы «Ленинград», в феврале 2020 года Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». А неделю назад стало известно, что музыкант занял должность генерального продюсера телеканала RTVII.