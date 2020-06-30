«Судьба сделала внезапный поворот!» — Шнуров о назначении на пост генпродюсера RTVI
Музыкант рассказал о планах на новом месте.
Фото: Instagram @shnurovs
Основатель и фронтмен музыкальной группы «Ленинград», певец и телеведущий Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сам артист сообщил в эфире канала 30 июня, а позже пост с соответствующим заявлением опубликовал в Instagram.
«Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генпродюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать? Первое. В новой своей роли я, как и прежде, со всей отдачей и фантазией, буду заниматься созданием актуального контента. Второе: те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Теперь уже на RTVI. И третье: спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе!» — заявил Сергей Шнуров.
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RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ — 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала — 12 млн человек. Количество транслирующих операторов — более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. @rtvichannel
Известно, что предложение возглавить телеканал поступило музыканту от владельца компании Микаэля Исраеляна. По мнению последнего, с приходом Шнурова канал сможет обрести «свою уникальную интонацию».
«Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — цитирует слова Исраеляна сайт RTVI.
Отмечается также, что в ближайших планах — активное развитие канала на западе США, а также усиление присутствия в Европе, Грузии и Армении. По оценкам экспертов, сегодня RTVI отличается высокой динамикой развития.
Ранее 5-tv.ru рассказал о грандиозном скандале с «бедствующими артистами», активное участие в котором принял Сергей Шнуров.
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