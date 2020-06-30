Основатель и фронтмен музыкальной группы «Ленинград», певец и телеведущий Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом сам артист сообщил в эфире канала 30 июня, а позже пост с соответствующим заявлением опубликовал в Instagram.

«Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генпродюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать? Первое. В новой своей роли я, как и прежде, со всей отдачей и фантазией, буду заниматься созданием актуального контента. Второе: те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Теперь уже на RTVI. И третье: спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе!» — заявил Сергей Шнуров.

Известно, что предложение возглавить телеканал поступило музыканту от владельца компании Микаэля Исраеляна. По мнению последнего, с приходом Шнурова канал сможет обрести «свою уникальную интонацию».

«Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей», — цитирует слова Исраеляна сайт RTVI.

Отмечается также, что в ближайших планах — активное развитие канала на западе США, а также усиление присутствия в Европе, Грузии и Армении. По оценкам экспертов, сегодня RTVI отличается высокой динамикой развития.

Ранее 5-tv.ru рассказал о грандиозном скандале с «бедствующими артистами», активное участие в котором принял Сергей Шнуров.