Родное село отца Нурмагомедова предложили переименовать

В Дагестане родное село Абдулманапа Нурмагомедова, предложили назвать в его честь. Населенный пункт Кироваул хотят переименовать в Манап. Об этом сообщил глава администрации села, подчеркнув, что решение будет принято на общем сходе жителей и совете старейшин после 10-дневного траура.

Известный тренер и отец действующего победителя Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля на 58-м году жизни.