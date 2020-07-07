Родное село отца Нурмагомедова предложили переименовать
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля из-за последствий коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: ТАСС / Valery Sharifulin; 5-tv.ru
В Дагестане родное село Абдулманапа Нурмагомедова, предложили назвать в его честь. Населенный пункт Кироваул хотят переименовать в Манап. Об этом сообщил глава администрации села, подчеркнув, что решение будет принято на общем сходе жителей и совете старейшин после 10-дневного траура.
Известный тренер и отец действующего победителя Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля на 58-м году жизни.
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