«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 129

Наследник продюсера рассказал, какие прогнозы делают врачи по поводу здоровья супруга Федосеевой-Шукшиной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, каковы шансы на выздоровление у его отца, который недавно был переведен в психиатрическую больницу № 1 им. Н. Алексеева в Москве.

В беседе с 5-tv.ru Алибасов-младший сообщил, что продюсер был при смерти после отравления. По его словам, отца сначала «откачали» в наркологической клинике в Сокольниках, а затем перевели в главную наркологическую больницу Москвы.

«Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз», — сказал Алибасов-младший.

По его признанию, в больнице ему сказали, что «физиологическая медицина бессильна» и продюсеру необходимо лечение в психиатрической клинике, чтобы вернуть сознание в норму. Как пояснил наследник Алибасова, вероятность того, что мозг его отца придет в норму крайне мала.

«Вероятность того, что у него сознание придет в норму — 2%» — сообщил сын Алибасова, отметив, что именно такое количество пациентов выздоравливает после корсаковского психоза (болезни, возникающей на почве злоупотребления алкоголем, при которой характерно расстройство памяти на происходящее в настоящее время события — Прим.ред.).

Алибасов-младший также добавил, что продюсер пробудет в психиатрической больнице до 1 августа, после чего его переведут в реабилитационный центр в Калининграде. Он также поведал, сколько времени займет реабилитация.

«Если все и пройдет, то курс реабилитации после корсаковского психоза — 2 года», — сказал он.

Продюсер Бари Алибасов пропал незадолго до своего дня рождения 6 июня. Сначала он был обнаружен в наркологической клинике, а затем его перевели в психиатрическую лечебницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Алибасова обвинил трех людей в покушении на продюсера.

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