«Отца хотели убить»: Сын Алибасова обвинил трех людей в покушении на продюсера

Сын продюсера рассказал, что его отца пытались убить. Алибасов-младший признался, что только сейчас может поделиться информацией.

«Я наконец-то имею право рассказать все. Моего отца хотели убить. 4 июня я нашел его при смерти и срочно отвез его в клинику», — сказал Алибасов-младший.

По словам сына продюсера, Бари Алибасова пытались отравить. Его подозрения направлены на Валерия Юрина, Андрея Назарова и Ольгу Шукшину. Мужчина отметил, что сейчас здоровье отца «в безопасности», но у него осложнения на мозг, врачи пытаются его восстановить.

Алибасов-младший надеется на то, что будет возбуждено уголовное дело, а виновные понесут наказание. По его словам, причиной попытки отравления его отца могла стать недвижимость.

«Я ее отстою. Это моя недвижимость, точно так же, как и отца. А всех, кто пытался пальцем тронуть моего любимого отца, их ждет очень жестокая кара», — сказал Алибасов-младший.

Продюсер Бари Алибасов исчез в начале июня. Как стало известно 5-tv.ru Алибасов находился на лечении в наркологической больнице. 25 июня его перевели в психиатрическую клинику.

В СМИ появились версии, что исчезновение продюсера связано с историей о квартире супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Весной 81-летняя актриса переписала жилплощадь на Алибасова, а он передал ее помощнику Сергею Моцарю.