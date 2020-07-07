Ксения Собчак задержана на акции в поддержку Ивана Сафронова

Ксению Собчак посадили в автозак у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где проходят пикеты в поддержку задержанного спецслужбами по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Как сообщает ТАСС, на телеведущей была футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову», но в пикете она не стояла. По информации агентства всего на месте акции задержаны 20 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Ивана Сафронова. По версии ФСБ, он передавал представителям спецслужбы одной из стран НАТО секретные сведения о российской «оборонке». Сам Сафронов свою вину отрицает. Меру пресечения обвиняемому в госизмене должен избрать Лефортовский суд Москвы.

Известно, что ранее Иван Сафронов работал в газетах «КоммерсантЪ» и «Ведомости».