Ксения Собчак задержана на акции в поддержку Ивана Сафронова

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Светлана Александрова
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Советника главы «Роскосмоса» подозревают в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО.

Ксения Собчак задержана на акции в поддержку Ивана Сафронова

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей; Telegram @bloodysx

Ксению Собчак посадили в автозак у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где проходят пикеты в поддержку задержанного спецслужбами по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Как сообщает ТАСС, на телеведущей была футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову», но в пикете она не стояла. По информации агентства всего на месте акции задержаны 20 человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Ивана Сафронова. По версии ФСБ, он передавал представителям спецслужбы одной из стран НАТО секретные сведения о российской «оборонке». Сам Сафронов свою вину отрицает. Меру пресечения обвиняемому в госизмене должен избрать Лефортовский суд Москвы.

Известно, что ранее Иван Сафронов работал в газетах «КоммерсантЪ» и «Ведомости».

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