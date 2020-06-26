Арбенина напустила тумана вокруг выхода нового альбома
Рок-звезда призналась, что работа над пластинкой закончена, и поэтому она счастлива.
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Фото, видео: Instagram @_diana_arbenina
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина порадовала поклонников вестью о том, что завершена работа над новой пластинкой коллектива. В Instagram она записала видео, в котором напустила интриги вокруг этого события, не раскрыв ни одной детали.
«Доброе утро, страна! У меня отличная новость — мы только что закончили мастеринг нового альбома, который выйдет, я не скажу когда. И название альбома я тоже не скажу, потому что нужно сохранять интригу, как вы понимаете. Но настроение у меня очень классное, потому что через год после „Невыносимой легкости бытия“ мы выпускаем абсолютно новый альбом. Что ж, значит, мы живы, мы живем. И сейчас пойдем плавать. Мы пойдем плавать, Мартиш?» — вдруг обратилась к стоящей за кадром дочери певица.
Поклонники порадовались за любимую артистку, но все же призвали не затягивать интригу.
«Ваше творчество стоит того, чтобы жить. Ваши альбомы стоят того, чтобы ждать»
«С нетерпением!» — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте.
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