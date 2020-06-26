Арбенина напустила тумана вокруг выхода нового альбома

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина порадовала поклонников вестью о том, что завершена работа над новой пластинкой коллектива. В Instagram она записала видео, в котором напустила интриги вокруг этого события, не раскрыв ни одной детали.

«Доброе утро, страна! У меня отличная новость — мы только что закончили мастеринг нового альбома, который выйдет, я не скажу когда. И название альбома я тоже не скажу, потому что нужно сохранять интригу, как вы понимаете. Но настроение у меня очень классное, потому что через год после „Невыносимой легкости бытия“ мы выпускаем абсолютно новый альбом. Что ж, значит, мы живы, мы живем. И сейчас пойдем плавать. Мы пойдем плавать, Мартиш?» — вдруг обратилась к стоящей за кадром дочери певица.

Instagram @_diana_arbenina

Поклонники порадовались за любимую артистку, но все же призвали не затягивать интригу.

«Ваше творчество стоит того, чтобы жить. Ваши альбомы стоят того, чтобы ждать»

«С нетерпением!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте.