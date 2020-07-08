Квартиры с мебелью могут начать продавать в России
Идея о сдаче жилья в новостройках с отделкой и мебелью возникла в Совете Федерации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Квартиры в новостройках предлагают продавать с отделкой и мебелью. С такой идеей вступают в Совете Федерации.
По мнению сенаторов, это позволит новоселам сэкономить на ремонте и покупке мебели до 50%, в то время как стоимость недвижимости увеличится всего на 10%.
Кроме этого такая мера позволит поддержать в кризис деревообрабатывающую промышленность.
Планируется обеспечить квартиры минимальным комплектом мебели. Предложение Совета Федерации буде направлено в Минпромторг и Министерство строительства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сведения о свободных местах в детсадах будут доступны в интернете.
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