Квартиры с мебелью могут начать продавать в России

Эфирная новость 12

Идея о сдаче жилья в новостройках с отделкой и мебелью возникла в Совете Федерации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Квартиры в новостройках предлагают продавать с отделкой и мебелью. С такой идеей вступают в Совете Федерации.

По мнению сенаторов, это позволит новоселам сэкономить на ремонте и покупке мебели до 50%, в то время как стоимость недвижимости увеличится всего на 10%.

Кроме этого такая мера позволит поддержать в кризис деревообрабатывающую промышленность.

Планируется обеспечить квартиры минимальным комплектом мебели. Предложение Совета Федерации буде направлено в Минпромторг и Министерство строительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сведения о свободных местах в детсадах будут доступны в интернете.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Мужчину, жестоко избивавшего незнакомых женщин с детьми, задержали в Нижнекамске
6:08
Названа причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон
6:01
Кашпо для цветов из пластиковой бутылки — лайфхак для любителей уюта в доме
6:01
От эротики до сонного паралича. Какие пророчества несут в себе сновидения?
5:56
Квартиры с мебелью могут начать продавать в России
5:42
Фотограф Пугачевой выложил в сеть снимок Лолиты, спящей на груди Киркорова

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Звезда «Фабрики» Алалыкина общается с внешним миром с позволения супруга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок