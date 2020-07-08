«Достаточно корыстный и негативный»: Соболев жестко высказался о Моргенштерне

Блогер Николай Соболев назвал рэпера Моргенштерна «достаточно корыстным и негативным человеком». И даже обвинил Моргенштерна в употреблении наркотиков. Соболев считает, что запрещенные вещества «ударили в голову» рэперу:

«Этим нельзя ни в коем случае злоупотреблять. В любом случае, это вклинивается, как любой наркотик, в твою жизнь и разъедает твой мозг».

Но затем Николай Соболев сделал неожиданное для него заявление и публично похвалил своего давнего «врага». На YouTube-канале «Макарена», где вышло интервью с Соболевым, он несколько раз повторил, что хорошо относится к творчеству рэпера.

«Любой концерт Моргенштерна — дикая самоотдача, это невероятно. Вам может нравиться его музыка или не нравится, но это профессионально сделано», — сказал Николай Соболев.

Соболев отметил, что Моргенштерн станет «звездой мирового масштаба». Подобные высказывания немало удивили поклонников блогера. Ведь Соболев и Моргенштерн уже несколько лет публично обвиняли друг друга в продажности.

В 2018 году Моргенштерн опубликовал ролик о Соболеве, где назвал блогера лицемером, который считает свою аудиторию за умственно отсталых дегенератов, которым можно втирать любую дичь». Соболев также не остался в стороне: видео с «разоблачением» Моргенштерна несколько раз появлялись на его YouTube-канале.

Ранее 5-tv.ru писал о доходах репера Моргенштерна.