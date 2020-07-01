Долларовый миллионер: рэпер Моргенштерн впервые рассказал о своих доходах

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Виктория Андреева
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По словам музыканта, львиную долю дивидендов ему приносят совсем не живые выступления.

Долларовый миллионер: рэпер Моргенштерн впервые рассказал о своих доходах

Фото: Instagram @morgen_shtern

Скандально известный рэпер Алишер Алиев, более известный как Моргенштерн, впервые признался, каков его истинный доход. Так, учитывая дивиденды с ротации песен и клипов, доходы с публичных выступлений, а также налаженный бизнес в Instagram, музыканта можно смело причислить к списку долларовых миллионеров, передает Teleprogramma.pro.

В одном из последних интервью рэпер утверждал, что монетизация роликов на YouTube ежемесячно добавляет в его копилку около 350 тысяч рублей. Кроме того, интеграция в любой из роликов Моргенштерна стоит ни много ни мало — миллион рублей, а в клип — порядка пяти миллионов! С продажи собственного мерча артист получает еще около 400 тысяч рублей.

«Сторис у меня стоят от 500 тысяч рублей, то есть мои 15 секунд стоят полмиллиона. Фотопост — 600-800 тысяч, видео — 1,2 миллиона», — добавил Моргенштерн.

Instagram @morgen_shtern

В ходе интервью музыкант отметил, что только за последний год его состояние пополнилось более чем на 80 миллионов рублей. Однако выяснилось, что откладывать средства на что-то стоящее музыкант не собирается. По его словам, почти все заработанные деньги тут же «разлетаются». Причем сам Моргенштерн не всегда понимает, на что именно потратился.

Ранее 5-tv.ru рассказал об одной из самых дорогих покупок рэпера Моргенштерна за последнее время. 

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