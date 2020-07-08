Бритни Спирс попыталась станцевать под Бейонсе — получился урок аэробики

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Олеся Роженцова
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Певица сняла на камеру, как она танцует под композицию Бейонсе «Haunted».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiese/face to face; Instagram @britneyspears

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео своих танцев под музыку Бейонсе. Исполнительница написала, что никогда раньше не танцевала под композицию «Haunted», но песня ей очень нравится.

Бритни не пыталась копировать знаменитый танцевальный стиль Бейонсе, но, похоже, создала свой. И он больше похож на движения из аэробики.

Бритни Спирс написала в посте, что никогда не говорила о себе, как о лучшем танцоре. А танцует она, потому что «это просто наполняет ее сердце радостью».

Instagram @britneyspears

Не все подписчики Спирс оценили ее движения. Хэйтеров не утроил странный «конский хвост» певицы, ее короткие желтые шорты и неидеальный пресс.

«Вы в порядке?»

«Я чувствую, что настоящую Бритни похитили инопланетяне. И это какой-то странный клон»

«Иногда я думаю, вы не можете принять, что вам уже не 20 лет», — написали фолловеры.

Некоторые подписчики предположили, что Спирс попала в беду.

«Пожалуйста, хлопайте в ладоши, если вы в опасности», — предложили певице в комментариях.

Кажется, Бритни Спирс была готова к подобной реакции подписчиков.

«Если я преследую тебя, должно быть, ты преследуешь меня», — написала певица в посте.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бритни Спирс изменила имидж и «помолодела» на 15 лет.

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