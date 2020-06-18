«Вернула нас на 15 лет назад»: Бритни Спирс сменила имидж и помолодела
38-летняя звезда предстала перед фанатами с отрезанной челкой.
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Фото, видео: Instagram @britneyspears
Смена имиджа омолодила Бритни Спирс на полтора десятка лет, посчитали поклонники поп-дивы. Американская певица выложила в Instagram снимок, на котором похвасталась отрезанной челкой. В кадре она стоит на пляже в розовом бикини с остриженными спереди волосами. Кроме того, звезда отказалась от привычного макияжа, сделав подводку глаз более мягкой. По мнению многих, это тоже сыграло ей на руку.
«Бритни, ты выглядишь такой красивой и молодой. Эта фотография вернула нас на 15 лет назад»;
«Наконец-то классный мейкап — чисто и хорошо!»
«Она сделала это, ребята! Красотка!» — отозвались фолловеры.
Молодости Спирс добавляет и идеальная фигура, которая тоже видна на фото. Как уточняет «Экспресс газета», Бритни тратит много сил, чтобы поддерживать себя в форме. Звезда отказалась от вредной пищи, старается вести здоровый образ жизни, а во время долгой самоизоляции продолжала регулярно заниматься спортом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бритни Спирс потеряла опеку над детьми и даже возможность распоряжаться собственными деньгами.
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