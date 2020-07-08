«Невероятный аромат и цвет крови»: полуголая Шпица рассказала, о чем жалеет

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Алиса Старжевская
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Актриса Екатерина Шпица опубликовала трогательный пост о воспоминаниях из детства.

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица предалась ностальгии и опубликовала рассказ о своем детстве. К нему она прикрепила фотографию, где предстала в нежном образе с оголенными плечами и венком на голове.

«Я вспоминаю вишни из нашего садочка. У них особенный вкус, глубокий, кисло-сладкий и немного терпкий, невероятный аромат, цвет густой темной крови и сок, пятна которого невозможно были отстирать с одежды. Им мы и перемазывались, когда играли в больницу или войну. Вишневка и бабушкино варенье навсегда в моем банке вкусов. Даже если я больше никогда не попробую ничего подобного, я навсегда сохраню о них память. Есть то, что не нуждается в напоминаниях и не терпит сравнений. Жаль, что бабушка успела сплести мне так мало венков», — написала Екатерина Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Откровения Шпицы и трогательные слова побудили подписчиков страницы девушки писать свои воспоминания о детстве. Многие восхитились нежным образом Екатерины.

«Лесная богиня — Екатерина! Взгляд нежный, глубокий, Ваш образ — картина!»

«Немыслимо чистая и обыденная одновременно. Поражаюсь каждый раз!!! Ты совершенство!»

«Вкус бабушкиных пирожков с капустой, картошкой, , вареньем я больше нигде и не пробовал. Нет таких пирожков больше (И бабушки нет. Грустные, но очень теплые воспоминания. Спасибо, Екатерина», — написали фолловеры.

В очередной раз подписчики восхитились внешними данными Шпицы. 34-летняя актриса, у которой есть ребенок, выглядит, как девушка-подросток. Но Екатерина может быть не только милой, не так давно она публиковала свой сексуальный снимок в белой рубашке.

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