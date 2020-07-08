Захарова прокомментировала слухи о ее назначении послом

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Марина Неруцких
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Об этом официальный представитель МИД РФ рассказала в интервью РИА Новости.

Захарова прокомментировала слухи о ее назначении послом

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Мария Захарова прокомментировала информацию о ее назначении послом в одну из стран. Об этом официальный представитель МИД РФ рассказала в интервью РИА Новости. По словам дипломата, это слухи, на которые ей некогда обращать внимание.

В июне указом президента России Владимира Путина Марии Захаровой был присужден ранг чрезвычайного и полномочного посла. Вслед за этим в прессе появилась информация, что дипломат якобы готовится стать послом за рубежом.

«Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать», — заявила Захарова в интервью агентству.

По словам официального представителя МИД РФ, ей даже некогда читать подобные фейки вокруг ее имени.

«Могу только этим людям посочувствовать», — сказала Захарова.

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года в Москве. В 1998 году она окончила факультет международной журналистики МГИМО. Свободно владеет английским и китайским языками. Пост директора департамента информации и печати МИД РФ Захарова занимает с августа 2015 года.

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